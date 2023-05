Auto in fiamme la scorsa notte attorno alle 2 in via Generale La Masa ad Andria. Interessata con i fumi anche una abitazione in cui vive un anziano signore. Fondamentale è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno prima spento l’incendio e contestualmente salvando l’anziano cosciente ma per ulteriori approfondimenti è stato soccorso anche da una equipe sanitaria del 118.