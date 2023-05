C’è poco da stare sereni sulla possibilità di realizzazione dell’ospedale di secondo livello della BAT, quello che dovrebbe sorgere ad Andria e che è necessario per colmare la mancanza che la sesta provincia pugliese soffre rispetto agli altri territori della regione: la BAT è infatti rimasta l’unica a non avere un ospedale di secondo livello, che in gergo tecnico significa una struttura completa e comprendente anche il polo universitario. Eppure, l’ospedale di Andria doveva essere una priorità a livello regionale, come ha ricordato il consigliere regionale di opposizione Francesco Ventola

Secondo Ventola si continua a parlare inutilmente di numeri, di soldi disponibili e cifre mancanti, di moduli, di realizzazione a stralci dell’ospedale. Ciò che dovrebbe veramente interessare invece è la definitiva approvazione del progetto.

Eppure la realizzazione dell’ospedale è una impellente necessità di questo territorio che quanto a posti letto è, secondo Ventola, molto sottodimensionato. Il servizio.