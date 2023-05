Francesco Fortunato, medaglia d’oro il 21 maggio a Podebrady nella coppa europea di marcia, dopo la 20 km vissuta da protagonista indiscusso, sarà accolto a Palazzo di Città dal sindaco e dalla civica amministrazione oggi alle ore 20, di ritorno dalla Repubblica Ceca.

Appuntamento aperto alla Città in sala consigliare, per abbracciare l’atleta andriese che continua a collezionare successi, una gara dopo l’altra. «Grande orgoglio per tutta la Città – ha dichiarato il sindaco Giovanna Bruno che ha invitato Francesco Fortunato in Comune, ottenendone l’autorizzazione dalla Fiamme Gialle con cui marcia – Nel nome dello sport, Andria vanta traguardi di successo in vari ambiti. Il percorso strepitoso di Francesco Fortunato rafforza questa positività e ci invita alla condivisione di emozioni irripetibili. Francesco, con quel suo fare semplice e amichevole di sempre, è stato felicissimo dell’invito che gli ho immediatamente rivolto, poche ore dopo la sua memorabile gara. Segno di grande attaccamento alla sua Città che sente vicina nel suo cammino puntellato di successi. Accoglieremo il nostro campione (e la sua medaglia d’oro) insieme a chi vorrà unirsi a questo momento di gioia».