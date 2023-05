Si intitola “Il Potere che trova casa” il IV° appuntamento della Scuola Politica 2023 promossa dal Forum di Formazione all’Impegno Sociale e Politico di Andria, inserito nel percorso che ormai da oltre 2 mesi sta analizzando il tema della Legalità e della Giustizia.

Difatti, dopo gli appuntamenti delle scorse settimane dedicati all’analisi della criminalità in Puglia e nella nostra provincia (dott. Giannella, DDA Bari), allo studio del fenomeno della corruzione in tutte le sue declinazioni (prof. Vannucci, Università di Pisa e dott. Leccese, autore e saggista), e l’evento-spettacolo “Stoc Ddò – Io sto qua” (di e con Sara Bevilacqua) venerdì 19 maggio sulla storia di Michele Fazio, vittima innocente delle mafie, che ha visto la partecipazione dei genitori del giovane, Lella e Pinuccio, proseguono gli incontri del percorso formativo “Casa Nostra. La Legalità e la Giustizia ci appartengono” con un incontro che approfondirà i risvolti etici e politici della Giustizia, elemento cardine di ogni società civile, con uno sguardo alle istituzioni che la governano e al potere a esse affidato.

Interverrà il prof. Rocco D’Ambrosio (Ordinario di Filosofia Politica presso la Pontificia Università Gregoriana e Direttore di Cercasi un Fine, la rete di Scuole Politiche presente sul territorio nazionale alla quale appartiene la Scuola di Andria). D’Ambrosio è autore di una vasta letteratura sul tema della filosofia politica, con un particolare focus sul tema del potere, dell’etica e della corruzione: “Lo studiare il potere, il formarsi per esercitarlo, il verificare continuamente la sua qualità umana ed etica, ci portano a prendere sempre più coscienza di quanto il potere sia una parabola umana per eccellenza. Il tentativo di rispondere alle domande fondamentali sul potere non appartiene, quindi, solo alla ricerca scientifica, ma anche alla vita quotidiana, alla semplice esperienza che ognuno di noi ha nelle varie istituzioni in cui è inserito, da quelle più semplici come la famiglia o una piccola associazione a quelle più complesse come aziende, scuole, università, associazioni, comunità di credenti, sindacati, partiti politici, strutture burocratiche, organismi nazionali ed internazionali. Ovunque s’incontrano forme di potere.” (Il Potere – Uno spazio inquieto. R. D’Ambrosio. Castelvecchi Editore, 2021).

Appuntamento dunque a lunedì 22 maggio 2023, alle ore 19 presso il Museo diocesano “S. Riccardo” (Via De Anellis, 46 – Andria). La partecipazione all’evento è libera e gratuita. Nel corso del convegno, inoltre, saranno distribuiti materiali didattici sul tema per l’approfondimento personale.

La cittadinanza è invitata.