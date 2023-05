«La notizia del rallentamento dell’iter procedurale per la realizzazione del nuovo ospedale della AsI Bt – specializzato nell’emergenza/urgenza e localizzato ad Andria – ha destato non poca preoccupazione nella vasta utenza dell’intera Asl Bt ed in particolare tra i cittadini di Andria, che vedono altresì compressa, nel frattempo, la piena operatività del locale Ospedale “Bonomo”». Lo scrive in una nota il neo Comitato per il nuovo ospedale della BAT (composto da Lorenzo Bonomo, Flora Brudaglio, Luigi Del Giudice, Marcello Fisfola, Benedetto Fucci, Peppino Pirro, Nino Marmo, Vincenzo Zaccaro, Sabino Zinni).

«Tale situazione di stallo, confermata nella conferenza dei capigruppo del consiglio comunale di Andria, dalle interlocuzioni a vario titolo con i livelli operativi regionali, nonché nel corso della audizione in Terza Commissione del Consiglio Regionale del 16 maggio 2023 della AsI Bt dell’Assessore Regionale, del Capo Dipartimento Salute e del Sindaco di Andria, ha reso necessaria la costituzione di un Comitato Pubblico per il Nuovo Ospedale con la funzione esclusiva di seguirne le vicende sia nella attuale fase di progettazione, sia nella successiva fase di realizzazione.

L’obiettivo “dichiarato” è quello che un’opera di interesse pubblico così strategico non resti nella sfera di discussione dei soli addetti ai lavori ma, attraverso opportune iniziative, si imponga all’attenzione di un pubblico sempre più vasto e di una opinione pubblica sempre più partecipe. Occorre infatti monitorare con scrupolo una serie di operazioni relative:

• alla definitiva e completa progettazione;

• ai finanziamenti stanziati e da stanziare;

• alla variante urbanistica;

• agli espropri;

• agli accessi e alla viabilità principale e secondaria;

• all’appalto e alla realizzazione dell’opera fino alla sua inaugurazione.

Sarà appunto questo l’impegno che il Comitato – aperto a tutti – dovrà assumere, nell’interesse esclusivo delle nostre Comunità. Un ruolo e una funzione istituzionale e propulsiva che rappresenti tutta l’utenza interessata e che coinvolga in maniera trasversale la politica, le categorie, le professioni – in particolare quelle mediche e sanitarie – e la gente comune” Perché, in definitiva, “PIU’ SIAMO, PIU’ CONTIAMO!” Sulla base di queste considerazioni si è deciso di convocare una prima riunione pubblica del Comitato per il giorno 26 maggio 2023 alle ore 19 presso l’auditorium Mons. Di Donna in via Saliceti (ex Ss Sacramento).