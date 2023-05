L’Ordine degli Architetti PPC della BAT si mobilita al fianco della Federazione dell’Emilia Romagna per promuovere una raccolta fondi a supporto dei colleghi messi in ginocchio dalla calamità naturale che ha colpito quei territorio. «Siamo uniti fortemente in questa iniziativa – ha spiegato l’Arch. Andrea Roselli, Presidente dell’Ordine degli Architetti BAT – ogni provincia colpita rappresenta una ferita profonda anche per noi. Colleghi e territori in grande difficoltà per cui cercheremo di intervenire anche nel nostro piccolo».

Divulgare la richiesta di aiuto con la possibilità di donare una qualsiasi somma in favore della “Federazione Ordini Architetti P.P.C. Emilia Romagna” con causale “Alluvione Emilia-Romagna 2023” sull’Iban IT12S0538702401000003846684: «Abbiamo bisogno di azioni concrete e di mutuo soccorso – ha concluso l’Arch. Roselli – non possiamo restare indifferenti ma soprattutto non dobbiamo restare indifferenti. Uniti siamo decisamente più forti e più solidali».