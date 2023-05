La terza commissione consiliare regionale pugliese ha condotto l’audizione sulla realizzazione del Nuovo Ospedale che sorgerà nella Città di Andria. Ha partecipato direttamente il Sindaco, commentando l’andamento dei lavori:

«Consapevoli della complessità di un’opera come quella del Nuovo Ospedale, delle lungaggini burocratiche e degli innumerevoli adempimenti preliminari prima di giungere alla indizione della gara, abbiamo premura come Comunità a monitorare tutta la procedura, incalzando i vari soggetti coinvolti per quanto di loro competenza. Le condizioni precarie dell’attuale nosocomio, che serve una vasta utenza, rendono ancora più urgente accelerare al massimo le fasi per la realizzazione del nuovo Polo. Abbiamo compreso chiaramente che ci sono delle incongruenze progettuali essenzialmente di natura architettonica, quindi rivedibili anche ai fini di una più contenuta quantificazione dell’intera opera. Ma va salvaguardata assolutamente la dotazione di 400 posti letto, il polo universitario, il completamento progettuale riguardante la viabilità e l’accessibilità al presidio ospedaliero, puntando sull’ampliamento e adeguamento dell’attuale strada tangenziale.

Mi ha rincuorato sentire, ancora una volta, l’assessore Palese rassicurare sulla copertura economica del progetto: i maggiori costi, legati anche agli aumenti dei prezzi, pare davvero non siano un problema per la Regione, pronta ad individuare tra varie fonti di finanziamento quella più calzante al percorso progettuale da sostenere. Mi preoccupa, però, la burocrazia farraginosa e la tempistica molto lunga se si considera che atti formali concreti al momento non ce ne sono.

Attendiamo il completamento delle interlocuzioni tra ASL BT, Asset e progettisti, confidando in una imminente chiusura della conferenza di servizi e dell’accordo di programma che consentiranno al nostro consiglio comunale di pronunciarsi ai fini urbanistici, anche per consentire l’avvio delle procedure espropriative.

La nostra Comunità vive con particolare attenzione tutto quanto riguarda il nuovo Ospedale, atteso da decenni e che ultimamente sembrava essersi concretizzato con la presentazione ufficiale del suo progetto. Le attese non possono essere sminuite in alcun modo.

Anche il neo nato Comitato pro Nuovo Ospedale, scevro da connotazioni politiche e partitiche, è la dimostrazione lampante di una vasta Comunità al lavoro per il raggiungimento di questo obiettivo, tanto più che la dignità di un sistema sanitario passa pure dal contegno di luoghi idonei, a servizio di un vastissimo bacino di utenza, circa 400.000 fruitori, cui il nuovo Ospedale sarà indirizzato».