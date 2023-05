E’ stato assegnato alla Dott.ssa Alessandra Giulia Di Gioia il premio di laurea “Rotary-Università di Foggia” riservato a laureati in Medicina e Chirurgia presso l’ateneo foggiano con residenza nella BAT. Ieri sera la cerimonia di consegna a Trani per la seconda edizione di una manifestazione che coinvolge tutti i club del territorio e cioè di Andria, Barletta, Canosa e Valle dell’Ofanto.

Per l’assegnazione del premio è stato fondamentale il lavoro della Commissione Distrettuale Università e Ricerca Scientifica di cui è presidente il Prof. Giuseppe Guglielmi, past president del Rotary Club di Andria.

Fondamentale anche il contributo dell’Università di Foggia da tempo ormai punto di riferimento sempre crescente nelle professioni sanitarie per il territorio del nord barese.

Obiettivo dei club del nord barese quello di premiare le eccellenze del territorio da valorizzare per creare grande attenzione verso la formazione in alcuni contesti così importanti come quello, per esempio, della medicina.

Il servizio su News24.City.