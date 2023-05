Continuano i controlli da parte della Polizia Locale per garantire la sicurezza stradale. Gli Agenti della Polizia Locale in abiti civili, a bordo di moto “civetta”, hanno espletato servizi specifici per contrastare quei comportamenti scorretti legati alla guida di veicoli con l’uso del cellulare che mettono costantemente a rischio l’incolumità propria e degli altri utenti della strada.

In tutto sono 32 le violazione amministrative elevate per violazione alle norme del Codice della Strata per uso del telefonino durante la guida con una sanzione pecuniaria di € 165,00 e la decurtazione di 5 punti sulla patente. I controlli continueranno nei prossimi giorni.