Chiudere la stagione in festa, con tesserati e genitori, presentando già le prossime iniziative sia estive che future. Torna l’appuntamento con il “Virtus Day” al centro sportivo Arca, l’iniziativa targata Virtus Andria che giunge alla quarta edizione della stagione sportiva 2022/23. Si terrà domenica 28 maggio, a partire dalle ore 9, e sarà davvero una grande festa. L’occasione buona per i saluti, tirare le somme finali e proiettarsi nel futuro. In che modo? Presentando la terza edizione dell’Inter Summer Camp che avrà luogo ad Andria nel mese di luglio e sarà divisa in due settimane (dal 3 al 7 e dal 10 al 14 luglio). Le iscrizioni per il camp nerazzurro, ancora aperte, procedono spedite. Sono già tanti i ragazzi e le ragazze dai 6 a i 14 anni che hanno aderito. Molti di loro provengono anche da altre regioni italiane, alcuni persino dall’estero. Per presentare la terza edizione dell’Inter Summer Camp il 28 maggio sarà ospite ad Andria Fabio Pesatori, membro di spicco del settore giovanile dell’Inter nonché Coordinatore tecnico attività di base F.C. Internazionale. Pesatori giungerà per la seconda volta nella città federiciana dopo aver partecipato al “Virtus Day” di gennaio scorso. Sarà lui la guida tecnica dell’edizione 2023 dell’Inter Summer Camp. Il 28 maggio porte aperte a tesserati e famiglie. Prima della presentazione del camp nerazzurro ci saranno mini partite con tutti gli iscritti della famiglia Virtus Andria. Fabio Pesatori sarà accolto dal presidente della polisportiva, Marian Gecaleanu, e dallo staff tecnico e amministrativo. Il “Virtus Day” è organizzato in collaborazione con la Confcommercio di Andria.