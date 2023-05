Una due giorni di formazione per prove pratiche ed esami dei nuovi istruttori che nelle Misericordie di Puglia potranno formare altri volontari. Non si ferma l’attenta attività della Scuola di Formazione delle Misericordie d’Italia e del Centro di Formazione delle Misericordie di Puglia che nell’ultimo weekend, ad Andria, hanno concluso un corso iniziato nel 2022 per certificare i nuovi istruttori nel campo della Protezione Civile, del sanitario e della guida in emergenza.

Una ventina i volontari giallociano provenienti da tutta la Puglia e che potranno ora essere attivati per formare chi entra a far parte delle Misericordie come da rigidi protocolli nazionali in questo campo. Un’attività questa che precede, in realtà, un maggio ricco di iniziative in Puglia nel campo della formazione gratuita e qualificata ai volontari.

Il servizio completo su News24.City.