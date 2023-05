Il 12 maggio ’23, nell’incantevole cornice di masseria Posta di Mezzo (nei pressi di Castel del Monte, ad Andria), si svolgerà il convegno “Abitare il BenEssere – rigenerazione umana ed urbana”. L’evento, organizzato da Confabitare, con il patrocinio del comune di Andria e della provincia Bat, rappresenta un importante focus sulla dimensione umana ed urbana che sta sempre più rivoluzionando il concetto di abitazione: il cohousing. L’associazione Cohousing Puglia, promuove questo momento di approfondimento assieme a professori universitari ed esperti in materia. Condividere spazi e migliorare lo stile di vita. Il Cohousing rappresenta una delle risposte più esaustive finalizzate a ritrovare dimensioni perdute di socialità, aiuto reciproco e rapporti di buon vicinato. Il cohousing permette di vivere in un luogo in cui lo spazio comune assume un valore altamente rappresentativo di uno stile di vita improntato alla socialità, ma rispettoso della libertà e autonomia.

Nato negli anni 60, nel nord Europa, con lo scopo di migliorare la condizione di vita delle persone, puntando al benessere e alla qualità della stessa, per la prima volta un progetto di rigenerazione umana ed urbana approda in Puglia e vuole, innanzitutto, promuovere dal punto di vista culturale e sociale, una nuova dimensione di costruzione partecipata del proprio futuro e di quello di tante persone, soprattutto sole, che si ritrovano a dover pianificare la propria vita. Banca del tempo, spazi polifunzionali, car-bike sharing, orti periurbani, sono solo alcuni degli spazi e dei servizi che l’esperienza in condivisione del cohousing offre alle persone. Va da sé la bellezza e l’incanto che solo la Puglia è in grado di offrire. Da diversi anni è meta prediletta di stranieri che sempre più investono nell’acquisto di Masserie con i tipici jazzi: spazi che ben si prestano ad un cohousing incastonato alle prime propaggini murgiane. Un progetto, firmato “Cohousing Puglia” teso a valorizzare sempre più la nostra cara terra, tutta da vivere e da scoprire. Tanti gli spunti per approfondimenti che vedranno la partecipazione di ospiti illustri ed esperti in grado di acuire il nuovo concetto dell’abitare il futuro.

Il programma degli interventi:

