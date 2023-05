La Conferenza Episcopale Italiana organizza il XXIV Convegno Nazionale di pastorale della salute “Ho udito il suo lamento – In ascolto dei sofferenti” a Bari dall’11 al 18 maggio 2023. La Fondazione Pugliese per le Neurodiversità, che fa parte del Tavolo Nazionale per l’Autismo dell’Ufficio Nazionale di pastorale della salute CEI, ne cura la Sessione Tematica n. 13 dal titolo “In ascolto della scienza al servizio della persona: lo sviluppo delle nuove tecnologie nel trattamento del Disturbo dello Spettro Autistico” – martedì 16 Maggio 2023 – ore 10,00/13,00 presso il Parco dei Principi Hotel Congress (via Vito Vasile n. 3 Bari Palese Aeroporto).

In allegato il PROGRAMMA dettagliato e il seguente LINK PER L’ISCRIZIONE:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSs3qq59nO8EI22DQn86K0GUVcGLfQ9ywxLLYPiHEgo0kIg/viewform

Introduce e modera Francesco Bruno, Presidente della Fondazione Pugliese per le Neurodiversità

Saluti don Sabino Troia, Responsabile Regionale Puglia per la pastorale della salute.

Impiego dei digital therapeutics nel Disturbo dello Spettro Autistico – Progetti di ricerca interviene:

Lucia Margari, ordinario di Neuropsichiatria Infantile presso l’Università degli Studi di Bari “A. Moro” – direttore U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari

Maria Giuseppina Petruzzelli, associato di Neuropsichiatria Infantile presso l’Università degli Studi di Bari “A. Moro”

Alessandra Gabellone, neuropsichiatra infantile e dottoranda di ricerca in Neuroscienze Applicate presso l’Università degli Studi di Bari “A. Moro”

Lucia Marzulli, neuropsichiatra infantile e dottoranda di ricerca in Neuroscienze Applicate presso l’Università degli Studi di Bari “A. Moro”

Tecnologie e Disturbo dello Spettro Autistico. Il ruolo dell’università e della ricerca scientifica interviene: Filippo Attivissimo, ordinario di Misure Elettriche ed Elettroniche – responsabile dei Laboratori OpenMultiLAB e Tech4Biomed – Politecnico di Bari

Autismo e Riabilitazione a distanza: una sfida possibile? interviene:

Stefano Vicari, ordinario di Neuropsichiatria Infantile presso la facoltà di Medicina dell’Università Cattolica – direttore U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile dell’IRCSS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma – presidente Tavolo Autismo CEI

Le applicazioni della bioingegneria per l’assessment e la riabilitazione in patologie neurologiche interviene: Vitoantonio Bevilacqua, ordinario di Bioingegneria Elettronica e Informatica – coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Medicali – Politecnico di Bari

Le risorse tecnologiche della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) per il Disturbo dello Spettro Autistico alla luce delle Linee Guida nazionali interviene:

Mario Damiani, neurologo, coautore documento nazionale Isaac Italy sull’uso della CAA negli ASD.

Dibattito e Conclusioni.