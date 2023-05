Attesa spasmodica e verdetto che potrebbe cambiare la stagione di una delle due contendenti. Florigel Futsal Andria-Futsal Barletta, sarà il quarto derby della Bat stagionale che vale l’accesso agli spareggi nazionali per accedere al campionato di serie B. Si gioca sabato alle ore 16 nel “Palasport” di corso Germania e i biancoazzurri allenati da mister Olivieri, dopo aver conquistato il secondo posto nella stagione regolare proprio all’ultimo respiro, adesso sperano di gioire nello scontro più importante contro il team guidato dalla coppia Ferrazzano-Capursi che quest’anno sono riusciti a battere i cugini andriesi già tre volte (la vittoria più importante è quella nella finale di Coppa Italia disputata a gennaio davanti ad oltre 1500 spettatori). L’Andria proverà a sovvertire il pronostico sfavorevole sfruttando il fattore campo con una tifoseria sempre calda e presente, e i recuperi dopo un lungo stop del laterale Marco Calabrese e del pivot Gigi Tricarico. Mentre il quintetto biancorosso andrà a caccia della quarta affermazione affidandosi all’estro del portoghese Fidalgo e dello spagnolo Inaki, oltre all’esperienza di capitan Capacchione, già decisivo nella finale di Coppa. Per la vincente della finalissima play-off regionale si apriranno le porte del futsal nazionale e la prima fase degli spareggi per la promozione in serie B prevede un triangolare con il Torremaggiore (Molise) e la vincente di Chieti-Teramo (Abruzzo). Solo una tra Andria e Barletta potrà continuare a sognare il salto in cadetteria e quindi la sfida di domani promette scintille ed emozioni.