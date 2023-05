«Il Presidente Emiliano e la sua maggioranza di centrosinistra da otto anni governano la regione. In questo tempo non si è praticamente stati in grado di affrontare il problema Xylella dunque credo che Emiliano abbia da chiedere scusa ai pugliesi per una gestione infausta di una vicenda così importante per la Puglia». Le parole della deputata pugliese di Fratelli d’Italia l’On. Mariangela Matera che è intervenuta sulla questione Xylella dopo alcune dichiarazioni alle tv nazionali da parte del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

«Il Salento ha perso il 70% della produzione di olio e basta farsi un giro in queste meravigliose terre per verificare di persona il disastro provocato dall’inerzia di chi ha governato la Puglia in questi lunghi otto anni – ha spiegato ancora l’On. Matera – ma la Xylella ha viaggiato molto rapidamente anche a Nord della regione mettendo in ginocchio il Brindisino ed anche parte del Barese che ora deve fare i conti con il batterio killer. La grande preoccupazione da anni attanaglia anche la BAT, la sesta provincia pugliese, che vale praticamente il 3% della produzione nazionale di olio extravergine d’oliva».

«La Regione Puglia ha nominato decine di esperti di cui non si ha più traccia – ha concluso l’On. Matera – ha sperperato soldi che sono stati mal spesi o comunque erogati con grande ritardo e ancora le imprese vivaistiche pagano l’inerzia del suo governo che non presenta al Masaf una proposta di sostegno del valore di 5 milioni di euro. Insomma una gestione disastrosa che è seguita con particolare attenzione da Governo centrale e Ministero dell’Agricoltura. Dopo il milleproroghe ci saranno comunque altri interventi diretti».