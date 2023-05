Slitta a giugno del 2024 il termine ultimo per la consegna dei lavori di interramento della ferrovia nell’abitato di Andria. A comunicarlo è stata, nel corso della trasmissione Spazio Città con Roberto Straniero, la Sindaca Giovanna Bruno che ha spiegato come si sia arrivati alla decisione a causa degli inevitabili ritardi legati in particolare all’approvvigionamento dei materiali ma non solo.

Uno slittamento inevitabile anche perché nonostante i lavori stiano comunque procedendo si fatica ancora a vedere un termine chiaro delle opere. Entro giugno 2024, al momento, dovrebbero essere completate tutte le opere tra Andria Sud ed Andria Nord compresa la costruzione delle due stazioni. Il termine, come spiegato dal Sindaco Bruno, è stato accordato dall’Unione Europea dopo le tante interlocuzioni tra i vari enti impegnati in questa opera. Lo slittamento permetterà di non perdere i 180 milioni di euro dell’intera opera di ammodernamento della ferrovia. Lo scavo procede in questi giorni in tre diversi punti: si lavora nel tratto adiacente via Milite Ignoto, si è ricominciato a lavorare anche in stazione centrale dove si tracciano anche i punti dove sorgeranno le strutture interrate, si lavora nel tratto tra via Ospedaletto e via Barletta. Insomma si continua a scavare con, tuttavia, l’incognita mercato ortofrutticolo per cui sono iniziate solo le opere preliminari nella nuova area in zona Pip. Il cantiere dovrebbe avere un suo inizio formale entro metà mese di maggio ed in circa otto mesi complessivi ci potrebbe essere lo spostamento vero e proprio. Nel frattempo i lavori dovranno procedere sicuramente anche con l’interferenza del mercato in via Barletta. A spiegare che non ci saranno tuttavia incroci tra l’attività di cantiere e l’attività di commercializzazione per l’ortofrutta è sempre il Primo Cittadino di Andria Giovanna Bruno.

Il servizio completo di News24.City.