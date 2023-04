Si terrà ad Andria – martedì 2 maggio, alle ore 21, presso l’Auditorium Mons. Di Donna, in Via Saliceti, ed in collegamento con il Teatro Dal Verme di Milano – l’evento/anteprima di presentazione della Scuola di Comunità di Comunione e Liberazione. L’iniziativa, dal titolo IL SENSO RELIGIOSO, costituirà l’occasione per presentare al grande pubblico la nuova versione (Bur Rizzoli) del celebre scritto di Luigi Giussani, che gode della autorevole prefazione del pontefice Jorge Mario Bergoglio. Questa fu redatta dall’allora Arcivescovo di Buenos Aires, nel 1998, nella circostanza della presentazione dell’edizione spagnola.

Ad introdurre i lavori dell’incontro sarà il presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, Davide Prosperi, mentre la relazione “dialogata” sarà affidata a Javier Prades, Magnifico Rettore dell’Università Ecclesistica “San Dàmaso” di Madrid, nonchè uno dei più autorevoli studiosi europei di Teologia Dogmatica.

L’ingresso è libero.