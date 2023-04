Lo aveva annunciato nel corso dell’ultima riunione della commissione urbanistica di Corato, ed ora dalle parole si è passati ai fatti. Ferrotramviaria ha pubblicato la nuova tabella oraria del trasporto su binari che entrerà in vigore da giovedì 4 maggio lungo tutta la tratta Andria Sud-Bari e viceversa, con le modifiche che potrebbero risolvere (e non poco) i vari ritardi e disagi che si registrano ormai da quasi un mese. Le coincidenze dei treni in programma a Corato verranno spostate dalla stazione centrale a quella Sud. Dal punto di vista di orari e numero di corse però non cambia nulla. Una mossa resa necessaria a causa dell’ormai noto ascensore di accesso al secondo binario di Corato Centrale, non ancora collaudato, che vieta ai treni di fermarsi al binario 2, complicando non poco le coincidenze delle corse ferroviarie. La soluzione, come detto, era stata annunciata il 19 aprile scorso dai dirigenti di Ferrotramviaria, gli ingegneri Pio Fabietti e Michele Ronchi, alla presenza del sindaco coratino Corrado De Benedittis e di alcuni esponenti del Comitato viaggiatori Bari Bat, movimento nato proprio a causa degli innumerevoli disagi e ritardi iniziati dal 3 aprile scorso quando è stata riattivata la tratta Andria Sud-Corato. Questa modifica agli orari, con il concentramento delle coincidenze a Corato Sud, permetterà a Ferrotramviaria di completare le procedure di collaudo dell’ascensore della stazione centrale, alleggerendo le lunghe attese dei treni e ritardi annessi per viaggiatori e pendolari. L’ascensore, stando a quanto stimato, potrebbe entrare in funzione tra fine maggio e inizio giugno. Quando ciò accadrà, la società che gestisce il trasporto ferroviario nel Nordbarese pubblicherà un’altra tabella oraria, aggiornata, in cui le coincidenze torneranno a Corato centrale, vista la possibilità di usufruire finalmente di entrambi i binari. Una soluzione che, tra le altre cose, dovrebbe risolvere un altro problema: quello delle lunghe attese al passaggio a livello di via Bagnatoio, nella periferia sud di Corato, dove ad oggi proprio a causa dei disagi legati all’ascensore di Corato centrale le barriere restano giù sino a 45 minuti. Un tempo spropositato che ha fatto insorgere i residenti. Dunque un primo ma importante passo, in attesa di giungere ad una soluzione complessiva delle criticità del trasporto su binari del Nordbarese.