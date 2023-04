Torna ad attirare cittadini andriesi e non il primo vicolo “Casalino” nel cuore del centro storico della città diventato una vera e propria attrazione durante il periodo natalizio e in occasione di San Valentino.

Una stradina frutto del lavoro e della passione di uno dei residenti che già nei mesi scorsi si era preso cura del vicolo in cui vive addobbandolo con luci e decorazioni che avevano attirato piccoli e grandi anche solo per una foto. Una azione riproposta, poi, qualche mese dopo in occasione della Fiera d’Aprile con una strada trasformata totalmente in una vera e propria esposizione di giocattoli e peluche a cielo aperto anche questa volta apprezzata dall’intera città, ma in particolare dai più piccoli.

«Ogni volta con semplicità cerco di migliorare le cose, di dimostrare che rimboccandosi le maniche si possono ottenere grande risultati, di dare ad Andria lustro e ciò che merita» – ha sottolineato Antonio Vilella, residente del vicolo, in un post sulla pagina Facebook.

Una azione di riqualificazione spontanea da parte di un cittadino e condivisa con l’intera città perché «Quell’entusiasmo è contagioso e porta qui nella stradina sempre più gente» – ha concluso Vilella.