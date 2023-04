“Noi chiediamo di smetterla di pensare a un antagonismo” perché “facciamo qualcosa che è complementare a quello che fanno le istituzioni: salviamo vite umane. Chiediamo che ci sia un progetto europeo di ricerca e soccorso, che sia coordinato e che veda funzionare assieme gli assetti istituzionali di tutti i Paesi europei”. Lo ha detto Alessandro Porro, presidente di ‘Sos Mediterranee Italia’ e soccorritore a bordo della nave Ocean Viking a margine di un incontro ad Andria.

“Noi interveniamo su persone che sono per definizione vulnerabili. Sono uomini, donne e bambini che mettono la loro vita in pericolo in mare perché, – ha ricordato – soprattutto quelli che scappano dalla Libia ci dicono che rimanere un giorno in più in Libia sarebbe un giorno in più di morte e quindi preferiscono questo pericolo rispetto alla probabilità di restare lì”. Per Porro l’intervento in mare “è sempre un’emozione ed è sempre complicato” in quanto “ci sono sfide tecniche ma c’è anche una sfida umanitaria che rimane in sottofondo che è quella di cercare di fare la cosa giusta in un contesto complicato, in cui la politica a volte diventa un ostacolo o un pericolo altrettanto grande quanto il mare”.

L’organizzazione umanitaria “che ha sede in Italia, Francia, Svizzera e Germania – ha aggiunto Porro – riesce ad armare la ‘Ocean Viking’ che di fatto è un’ambulanza del mare con medici, infermieri e soccorritori. Noi facciamo un lavoro molto semplice” che è “quello che dovrebbero fare gli Stati europei ovvero prestare soccorso”.