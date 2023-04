Nel contest della 586° Fiera d’Aprile, con l’installazione dell’opera tessile “La Rachԥnԥ. Dalla

terra al cielo”, inaugurata ufficialmente questa mattina, ha inizio il programma di attività e

laboratori organizzati e promossi dall’ l’Associazione In&Young.

I laboratori di cesteria, orecchiette, uncinetto, gomma crepla, tombolo, pizzo rinascimento, pizzo di cantù, restauro mobili, e cucito creativo saranno tenuti dalle artigiane associate e si svolgeranno da mercoledi 26 aprile a domenica 30 aprile, dalle ore 18,00 alle 21,00, presso la nuova sede dell’associazione, in via Spagnoletti 28, nel centro storico di Andria, all’ombra de “La Rachԥnԥ”.

Special guest, Chiara Sparapano, da Ruvo, che terrà il laboratorio di tombolo e pizzo di Cantù e Pasquale Colonna, da Lavello, per il laboratorio di cesteria.

La partecipazione ai laboratori è gratuita ed è aperta a tutta la comunità, ai curiosi ed a tutti coloro che avranno voglia di sperimentare e apprendere la manualità e lo spirito dei lavori artigianali.

I laboratori hanno lo scopo di tenere le mani e le menti impegnate alimentando, al contempo, la solidarietà ed il senso di unità e condivisione che In & Young propone da sempre” afferma Emma Monterisi, presidente dell’associazione.

Tre eventi speciali allieteranno le serate, sempre in via Spagnoletti, in un clima conviviale. Venerdi 28 aprile il maestro Giuseppe Casafina pianista, suonerà dal vivo alle ore 19.00, sabato 29 aprile, alle ore 19,00 Grazia Fusiello ci mostrerà la tecnica del Moulage e domenica 30 aprile, alle ore 19,00 Mariella Colasuonno racconterà “Storie di vita vissuta”.

“La Rachԥnԥ” prende vita e si anima divenendo l’immagine della manifestazione dell’Essere, degli Esseri Umani, della Collettività, delle Tradizioni e della Memoria.

L’associazione In & Young ringrazia per la fattiva collaborazione il comune di Andria e nello

specifico, il sindaco Giovanna Bruno, l’assessore alle radici Cesareo Troia, l’assessore al futuro Viviana Di Leo e l’assessore alla Bellezza Daniela Di Bari.

Il programma dei laboratori:

Locandina eventi