Il Questore, Roberto Pellicone, ai sensi dell’art.100 del T.U.L.P.S., ha decretato la sospensione per 5 giorni della licenza per la conduzione di un esercizio pubblico. Il provvedimento si inserisce nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici della provincia, svolta dalla Polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità.

Nei giorni scorsi, i poliziotti dell’Ufficio Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Barletta-Andria-Trani hanno notificato la sospensione della licenza al responsabile dell’attività, in quanto a seguito di numerosissimi controlli effettuati dalle volanti, il bar è risultato essere assiduamente frequentato da persone con precedenti penali e di polizia.

Un cliente, inoltre, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione e spaccio di stupefacenti poiché trovato, all’interno del bar, in possesso di dosi di sostanza stupefacente.

L’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza prevede che il Questore possa sospendere la licenza di un esercizio, nel quale siano avvenuti tumulti, gravi disordini o che sia ritrovo abituale di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine e la sicurezza dei cittadini.

La sospensione della licenza intende sottrarre temporaneamente un punto di ritrovo agli abituali frequentatori.