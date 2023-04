Il Pronto Soccorso è un luogo integrato all’interno di un ospedale. E non può che esser così anche al “Bonomo” dove, dopo le parole dell’ex primario Tiziano Valentino, è emersa la grande difficoltà numerica di medici per la medicina d’urgenza. Un problema che in realtà non è solo andriese visto che la professione vive un momento di difficoltà numerica a livello nazionale e che tanti avvisi pubblici sono comunque andati deserti. Sulle motivazioni bisognerebbe aprire un capitolo a parte ma da qualche tempo, per cercare di venire incontro a questa situazione di difficoltà, è partito al “Bonomo” di Andria un progetto sperimentale che prevede il coinvolgimento dei chirurghi del reparto di chirurgia generale.

A spiegarci nel dettaglio il progetto, che punta a dare un valore aggiunto all’attività di Pronto Soccorso in termini di assistenza, è stato proprio il Dott. Enrico Restini primario della Chirurgia Generale. Un modello quello ipotizzato per il pronto soccorso del “Bonomo” che è un ritorno all’antico ma che potrebbe essere funzionale per il prossimo futuro alla costituzione della specialistica della chirurgia d’urgenza nell’ospedale che sarà.

