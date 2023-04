L’invito veicolato sui canali social da Beppe Papadopulo, allenatore che ha guidato la Fidelis dalla panchina per due stagioni e 78 partite, totalizzando 121 punti, 31 vittorie e una promozione in Serie B, è già stato raccolto dalla piazza di Andria: sono oltre 500 i tagliandi staccati nel settore Ospiti per la trasferta di Latina, scoglio fondamentale per decretare le sorti della stagione della squadra biancoazzurra. In vista della sfida in calendario domenica alle 17.30 allo stadio Francioni sono tanti gli appelli a sostenere Arrigoni e compagni sugli spalti, per 90 minuti da dentro o fuori: con una vittoria la Fidelis sarebbe certa di giocare i playout, mentre con un pareggio occorrerebbe sperare nel mancato successo del Messina a Taranto. Un ko nell’agro pontino condurrebbe alla disputa dei playout solo se associato alla mancata vittoria dei siciliani e all’assenza dei tre punti per il Monterosi, quartultimo, ad Avellino e della Viterbese, oggi fanalino di coda a -3 dalla Fidelis, in casa contro la Virtus Francavilla. Incroci e incastri, che la Fidelis dovrà ottenere sulla spinta dei 12 punti totalizzati nelle ultime sette partite giocate, quelle trascorse dal ritorno di Cudini in panchina. A inizio marzo la possibilità di disputare gli spareggi salvezza, con la squadra ultima a 21 punti, -4 dalla Viterbese penultima, e distante nove lunghezze dalla Turris quintultima, appariva remota. Oggi può diventare realtà. In 40 giorni la Fidelis ha recuperato 7 punti sulla Viterbese, 11 sulla Gelbison, 2 sul Monterosi, 1 sul Messina. Sullo sfondo c’è una piazza che non ha mai smesso di crederci e che nonostante la squadra non abbia mai galleggiato in stagione al di sopra della zona playout ha fatto registrare il settimo dato stagionale al box office per partite casalinghe: 2286 in media i tifosi presenti nelle sfide giocate al Degli Ulivi, in una classifica guidata dal Catanzaro e che vede davanti alla Fidelis anche Foggia, Crotone, Pescara, Avellino e Potenza. Quella spinta sarà assicurata anche a Latina. Nella domenica dei verdetti.