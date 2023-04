Si spengono i forni, terminati i panetti da stendere e infornare, i pizzaioli tornano nei loro locali. Si è conclusa ieri la 30esima edizione del Campionato mondiale della pizza che ha riunito anche quest’anno esperti da tutto il mondo.

Presente tra loro l’andriese Gigi Vurchio che ha preso parte alla competizione svoltasi a Parma dal 18 al 20 aprile.

«Torno a casa con molte soddisfazioni. Una bella esperienza vissuta e da ripetere il prossimo anno» – sono le prime sensazioni di Gigi Vurchio.

Il pizzaiolo andriese, che più volte negli scorsi anni si è messo in gioco, è arrivato 98esimo su 438 partecipanti per la categoria pizza classica, 80esimo su 107 per la pizza in pala, 30esimo su 75 per la pizza senza glutine e 27esimo su 68 alla triathlon. «Come prima volta non potevo pretendere tanto» – ha sottolineato l’andriese.

Resta comunque la soddisfazione di aver partecipato ad una esperienza di crescita professionale e che ora permetterà a Gigi Vurchio di tornare nel proprio locale e di mettere in pratica quanto acquisito in questi giorni.