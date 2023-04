Paura ieri sera ad Andria sulla SS170, strada che collega a Castel del Monte. Un’auto si è ribaltata mentre procedeva in direzione della città federiciana. Nonostante la dinamica, il conducente è rimasto illeso. Sul posto è intervenuta una equipe sanitaria del 118 per prestare soccorso. Fortunatamente non è stato necessario il trasporto al pronto soccorso. Pare che l’incidente sia stato causato dalla presenza di un cinghiale in strada.