La Direttrice Generale della Asl Bt interviene sul dibattito in corso sul Pronto Soccorso di Andria: «E’ un importante punto di riferimento per questa Asl e gli sforzi continui per garantire personale e spazi adeguati sono stati più volte esplicitati e dettagliati. E’ di patrimonio comune, ormai, che la carenza di personale medico che non riguarda solo l’emergenza-urgenza ma in questo campo, evidentemente, diventa più stridente. Questa Asl ha più volte bandito avvisi pubblici per reperire personale, a volte con successo, altre volte no. E questo naturalmente non può dipendere dalla Asl».

Punto per punto la direttrice generale risponde al Dott. Tiziano Valentino dimessosi dalla carica di Primario ormai una quindicina di giorni fa: «La possibilità di inserire nelle piante organiche giovani medici è contemplata dalla normativa e sempre viene prestata attenzione perché sia presente personale con più esperienza. I giovani medici sono sempre in servizio con medici più esperti, gestiscono solo codici bianchi e verdi e sono stati adeguatamente formati anche con corsi di formazione mirati e certificati. A questo va aggiunto che il Pronto Soccorso di Andria rientra nel Dipartimento dell’Emergenza e questo tecnicamente significa che in caso di necessità il personale viene spostato da un presidio all’altro: non si tratta affatto di una novità o di una anomalia ma di una procedura utilizzata su più fronti per fronteggiare le eventuali carenze».

Poi i numeri: «Ad oggi, all’ospedale di Andria sono in servizio 10 medici, all’ospedale di Barletta 16 (compreso il primario), all’ospedale di Bisceglie 11 (compreso il primario): utilizzando la logica del Dipartimento i turni vengono garantiti in maniera omogenea su tutti i presidi, ad Andria anche con l’ausilio dei chirurghi della chirurgia generale. La stessa organizzazione dipartimentale è stata utilizzata per altre discipline. L’obiettivo è sempre quello di garantire i turni in sicurezza. Il ruolo di responsabile del Pronto Soccorso di Andria è al momento ricoperto ad interim dal dottor Giuseppe Di Paola, direttore del Pronto soccorso di Barletta nonché direttore del Dipartimento dell’Emergenza-Urgenza della ASL.

E’ chiaro che la situazione non è semplice, tanto che non abbiamo mai smesso di cercare medici e anche in questo momento è in corso una procedura per la quale, stando a quanto stabilito dalla Regione Puglia, è stata chiesta autorizzazione».

Infine si parla delle opere in corso di svolgimento: «I lavori strutturali sono in corso e a breve potremo presentarli: gli spazi non possono essere aumentati ma i lavori di riqualificazione vanno nell’ottica di migliorare percorsi e processi. L’attenzione della Asl sul Pronto Soccorso di Andria, così come sull’intero presidio, non è mai stata abbassata: sono in corso infatti altri cantieri come quello della pediatria e a breve ne avvieremo di altri. Questo crea disagio, tanto alla popolazione quanto ai pazienti e agli operatori, ma i lavori strutturali garantiscono spazi migliori».