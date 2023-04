Lo Store Migliorino Design in Viale Don Luigi Sturzo 63 realizza una mostra nella propria Galleria d’arte dal titolo Space Art Gallery e per l’occasione ospiterà una tappa del tour benefico di Can Yaman, “Break The Wall Tour”. L’appuntamento sarà per il 12 maggio alle ore 18.

Nel nuovo spazio, inserito all’interno del Flagship Store dedicato all’arredamento e ai rivestimenti per l’interior design, saranno presenti con le loro opere artisti emergenti del calibro di Martin Lucchini, Sabino Galante e Monica Foglia, oltre a quelle di Gianluca Migliorino, CEO e Dir. Creativo della Migliorino. L’esposizione sarà realizzata in collaborazione con la galleria d’arte di Pietrasanta Laura Tartarelli Contemporary Art.

Durante l’evento si terrà un’asta benefica flash relativa all’opera d’arte intitolata Digital Hysteria di Gianluca Migliorino che affronta il sensibile tema dell’abuso dei social media soprattutto in ambito giovanile, il cui ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Can Yaman for Children (l’opera sarà autografata dallo stesso attore). Il nuovo spazio si propone sul territorio come punto di riferimento per eventi artistici e culturali, che vedranno ciclicamente la partecipazione di diversi ospiti di prestigio, nazionali ed internazionali, cercando quindi di rappresentare non solo un luogo di incontro ma anche di condivisione di bellezza ed eccellenza.