«Il volontariato è una delle pratiche più nobili a cui una persona possa dedicarsi, per questo ritengo sia una cosa bellissima quella che sta avvenendo questa settimana in alcune scuole andriesi. Si stanno tenendo infatti incontri informativi e formativi, a cura della delegazione della Protezione Civile composta da Agenti di Polizia Locale e membri delle locali Associazioni di volontariato, per promuovere il tema del volontariato, in particolare quello svolto proprio nell’ambito della protezione civile». Le parole dell’Assessore alla Polizia Locale della Città di Andria, Pasquale Colasuonno dopo l’incontro formativo di questi giorni dedicato alle scuole.

«Le Associazioni che hanno permesso il progetto supportando gli Agenti della Polizia Locale sono: Confraternita Misericordia Città di Andria, Laboratorio Verde Fareambiente di Andria, Naturalista Federiciana Verde Onlus e Nucleo Volontariato Città di Andria. Insomma, un progetto di rete per indicare agli studenti la via per essere i cittadini attivi e responsabili di domani. Visto che la Puglia, come altre regioni del sud, purtroppo non brilla nella classifica per numero di persone che scelgono di impegnarsi nel volontariato, benissimo così!».