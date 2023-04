Un ritorno a qualche mese fa che proprio non può passare inosservato considerando tutte le prese di posizione di questo periodo. I camion pieni di terra e pietre che escono dal cantiere di interramento della ferrovia nell’abitato di Andria sono tornati a transitare in città senza le dovute precauzione richieste a gran voce da tutti gli attori in campo negli scorsi mesi. Il problema è presto detto: il cantiere inquina, come hanno dimostrato i dati della centralina ARPA presente in via Vaccina e per contrastare le polveri sottili sono necessarie alcune accortezze tra cui, quantomeno, la copertura dei camion che trasportano i detriti.

Tra le altre cose la pioggia di questi giorni ha parzialmente mascherato la terra lasciata nelle strade di transito che, tuttavia, rappresentano poi un vero pericolo per i mezzi e per gli utenti della strada. Naturalmente le immagini si riferiscono a decine di camion differenti e pur non potendo generalizzare le segnalazioni sono praticamente costanti. Un paio di mesi fa la stessa Ferrotramviaria si era impegnata a far si che questo non accadesse più. L’accelerata necessaria per i lavori non deve certamente far perdere di vista l’attenzione all’ambiente circostante ed alla salute dei cittadini. La speranza è che anche in vista della bella stagione tornino rapidamente le coperture sui camion.