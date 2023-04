Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del sindaco di Andria, Giovanna Bruno:

«Nella nostra villa comunale c’è una bella novità: la ruota panoramica! Si chiama così perché consente, mentre gira lentamente e a notevole altezza, di guardarsi intorno, dal mare alla murgia. È in posizione strategica, immersa nel verde, lontana dalle abitazioni, nel luogo più centrale della Città. È un po’ magica. Fa un certo effetto.

Sono contenta di non essere mai appartenuta, per educazione ricevuta e per buon senso, alla schiera dei ‘criticoni’: quelli che giudicano e attaccano a prescindere, senza nemmeno concedersi il tempo della sperimentazione di una novità. E sono contenta che a fare da contraltare ai soliti noti, ci siano tanti cittadini contenti, meravigliati, incuriositi, soddisfatti.

Una ruota panoramica , fuori dai luna park, la si sta vedendo ultimamente sempre più frequentemente nelle grandi città, in quelle a vocazione strettamente turistica.

Ora ce l’abbiamo anche noi e i primi a sperimentarla sono stati gli amici delle nostre associazioni di volontariato, partendo dal Centro Zenith e dal gruppo CON.

Tutti contentissimi i partecipanti a questo progetto di inclusione sociale e di sano divertimento, a costo zero. Via via vi potranno prender parte tutte le altre associazioni della città.

Ringrazio il nostro assessore alle radici Cesare Troia per aver avuto questa idea, per averle dato anche un risvolto sociale, per aver portato una novità.

La metteremo alla prova, ma già dalle premesse possiamo dire che è una cosa bella».