Andria, Tosap retroattiva mercato settimanale: il Consiglio di Stato conferma la sospensiva per gli anni precedenti all’adozione della delibera del commissario straordinario. Le Associazioni di Categoria: «Soddisfatti di questo altro risultato a nostro favore. Sulla retroattività non molliamo di un passo. Quelle somme non sono dovute. Gli effetti dal 2020 in poi non li abbiamo mai contestati. Nei prossimi giorni altra riunione con l’avvocato Giacomo Sgobba per l’analisi di questo bel risultato».