«Frutta e verdura del Mercato Ortofrutticolo esposta allo smog del cantiere ferroviario? Pare di si. Con delibera di Giunta n. 47 del 31 Marzo il Comune di Andria ha autorizzato quanto segue: istituzione di un’area di cantiere ferroviario in una parte dell’attuale area del mercato ortofrutticolo (sito in via Barletta appunto ad Andria); istituzione di una rotatoria con la finalità di unire via Barletta con l’area del mercato ortofrutticolo, via Lissa e via Martiri di Belfiore». Inizia così un lungo report dell’associazione 3Place che rilancia il problema del mercato ortofrutticolo e la convivenza con il cantiere.

«La coesistenza dell’area di cantiere, della strada di viabilità alternativa (che sarà attraversata da auto) e dell’area del mercato ortofrutticolo è inconcepibile dal punto di vista ambientale e conseguentemente anche della salute umana – spiegano da 3Place – Il mercato vedrà ridotta la propria area con limitazione dell’area di movimentazione dei mezzi (cosa che metterà in difficoltà i lavoratori) e, cosa più preoccupante, frutta e verdura saranno estremamente esposte alle polveri del cantiere con indubbie conseguenze per la salute umana, dei lavoratori del mercato e di tutta la collettività, posto che quella frutta e quella verdura saranno servite sulle tavole di tutti.

«Infatti come è possibile vedere nella planimetria allegata alla delibera l’occupazione di una fascia di 10 metri dedicata alla nuova strada e all’area di cantiere, porterà ad avere frutta e verdura ad una distanza di meno di 3 metri dai gas di scarico delle auto, dei mezzi da cantiere e dalle polveri generate dal cantiere stesso. SOLO MENO DI 3 METRI, gente! A detta dell’azienda che si occuperà dei lavori saranno installati new jersey e pannelli antirumore a delimitare l’area, notoriamente non idonei a filtrare le polveri sottili. Eppure solo qualche mese fa abbiamo assistito ad una presa di coscienza da parte dell’Amministrazione Comunale della incidenza del cantiere a livello di polveri sottili».

Tutti ricorderanno i famosi 47 sforamenti del valore limite di PM10 registrati dalla centralina ARPA di Via Vaccina (si tenga presente che il Decreto di riferimento pone come limite i 35 sforamenti nell’arco di un anno solare), emersi dal report Malaria 2022 di Legambiente. Eppure sono ben note scientificamente le conseguenze dell’esposizione del cibo (frutta e verdura) alle polveri sottili. Eppure sono ben note scientificamente le conseguenze delle polveri sottili sulla salute umana. Eppure è notizia di qualche settimana fa, come di anni fa, di una serie di controlli effettuati e multe comminate dalle Forze dell’Ordine per la mancata applicazioni delle misure atte a prevenire l’esposizione di frutta e verdura alle polveri sottili (come è giusto che sia). Eppure nonostante ciò che si sa, si continuano a prendere degli abbagli enormi e a fare scelte che non prendono in considerazione la salvaguardia della salute umana, considerato che si è deliberata la coesistenza di un cantiere e delle relative POLVERI SOTTILI a meno di 3 METRI da FRUTTA E VERDURA».

«Siamo consapevoli che quella in realizzazione è una grande infrastruttura che agevolerà il progresso socio economico per tutti/e noi e non vogliamo bloccare nulla, ma c’è stata una deficienza nel sistema che va assolutamente denunciata: la convivenza tra area di cantiere e mercato non doveva verificarsi: il mercato andava spostato PRIMA nell’area già individuata ed assegnata nella Zona Pip, e POI poteva essere realizzata l’area di cantiere, senza ricorrere all’ultimo a soluzioni in danno della città e della salute dei cittadini per paura di perdere i finanziamenti europei. La politica e gli amministratori non possono e non devono danneggiare gli amministrati».