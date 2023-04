E’ stato sottoscritto nelle scorse ore il contratto tra il Forum Ambiente “Ricorda e Rispetta” di Andria e la ditta Wiseair di Milano per l’installazione in città di 5 sensori per la rilevazione della qualità dell’aria. Il contratto avrà la durata di un anno con l’elaborazione di un report trimestrale: «Lo avevamo preannunciato e finalmente ci siamo – spiega il Presidente del Forum Giovanni Massaro – tra pochi giorni saranno installati i sensori e si partirà con un monitoraggio decisamente più capillare in città della qualità dell’aria. Ogni report sarà consegnato dal Forum direttamente alla Sindaca di Andria per le relative valutazioni e successivamente sarà comunque reso pubblico per far si che ogni cittadino sia a conoscenza della qualità dell’aria in diverse zone nevralgiche della città».

Il sistema installato permetterà ai cittadini di verificare i dati in tempo reale attraverso una app specifica: «Per questa prima esperienza – spiega ancora Giovanni Massaro – il costo sarà tutto a carico del Forum grazie anche ad alcune donazioni di associazioni facenti parte dello stesso Forum e alcune aziende locali. La speranza è che l’esperienza possa continuare gestita poi direttamente dall’Ente Pubblico». Nei prossimi giorni saranno definite con i tecnici di Wiseair le zone più corrette dove posizionare i sensori: «Il progetto in realtà coinvolgerà, come sempre abbiamo fatto come Forum – spiega Giovanni Massaro – anche le scuole ed in particolare l’ITIS “Jannuzzi” di Andria che ha realizzato altre tre centraline per la rilevazione degli inquinanti che si aggiungeranno alle 5 posizionate da Wiseair. Insomma un lavoro di squadra che speriamo possa dare definitivamente alla città un quadro complessivo di valutazione della qualità dell’aria che respiriamo ogni giorno».

Ma l’attività del Forum non si è fermata solo a questo bensì sta puntando anche alla riforestazione urbana. 113 alberi sono quelli donati dai cittadini andriesi dopo una raccolta lanciata da “Ricorda e Rispetta” a cavallo di Natale scorso. Andranno ad implementare boschi urbani: «15 di queste sono già state donate e consegnate all’associazione 3place per completare un bosco urbano in largo Ceruti – conclude Giovanni Massaro – mentre per le altre 98 si sta attendendo l’assegnazione dell’area richiesta al Comune in Viale Aldo Moro». Sempre in collaborazione con l’associazione 3place, nel frattempo, il Forum ha presentato un altro progetto per la realizzazione di un nuovo bosco Urbano su via Ceruti.