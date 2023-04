Come contro il Giugliano ad Avellino, nella seconda trasferta campana di fila proposta dal calendario la Fidelis Andria ha prima assaporato il dolce della vittoria e poi ha incassato l’amaro della rete avversaria. Questa volta contro la Juve Stabia, a differenza del precedente impegno esterno chiuso con un ko per 4-3, è arrivato un pareggio che vale l’aggancio alla Viterbese, oggi coinquilina in ultima posizione, e la possibilità di tenere a otto punti di distanza il quintultimo posto. Mirko Cudini evidenzia lo spirito messo in campo dai suoi.

Sono nove i punti conquistati nelle sei partite giocate dai biancoazzurri dal ritorno dell’allenatore di Porto Sant’Elpidio in panchina. Contro la Juve Stabia la Fidelis è andata in vantaggio con Costa Ferreira, salvo vedersi raggiungere da Volpe dopo cinque minuti. L’allenatore spiega anche le sostituzioni operate, con l’autore del gol, Bolsius e Ekuban richiamati per Salandria, Micovschi e Ventola. Scelte prese…

Le due partite che separano alla fine del campionato scriveranno la storia del percorso biancoazzurro. Chiara la missione: trovare sei punti contro Avellino e Latina per provare a scavalcare la Viterbese e restare entro il margine necessario per giocare gli spareggi salvezza, a prescindere dai risultati di chi precede Arrigoni e compagni. Contro gli irpini domenica al Degli Ulivi torneranno a disposizione Savini, Paolini e Candellori: in questo momento alla Fidelis serve il contributo delle sue certezze.

Il servizio.