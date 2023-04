Circa 17,5 milioni per ammodernare le strade rurali pugliesi. E’ pronto il nuovo bando Psr della Regione Puglia per intervenire sulle strade comunali extraurbane secondarie; è indirizzato ai comuni con l’obiettivo di migliorare la percorribilità delle strade rurali e, quindi, consentire di raggiungere più facilmente le abitazioni in campagna, aziende e i terreni agricoli.

Ogni comune può presentare domande per un massimo di un milione di euro mentre il costo totale del singolo investimento proposto dovrà rientrare tra i 100 e i 250 mila euro.

«Con questo avviso del Psr Puglia 2014-2022 puntiamo a colmare un gap di servizi per la popolazione rurale e per gli imprenditori che spesso si trovano a vivere delle condizioni di disagio – ricorda l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentassuglia -. Rendere più facilmente accessibile gli ambiti rurali della Puglia è indispensabile dal punto di vista socioeconomico. Significa poter raggiungere facilmente strutture produttive, spesso votate alla multifunzionalità agricola di tipo turistico-ricettivo ma anche garantire maggiore sicurezza. Con questo sostegno ai comuni diamo un contributo sostanziale alla riqualificazione della viabilità comunale secondaria, molto spesso non contemplata nei piani triennali delle opere pubbliche».