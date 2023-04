«9 scalini sotto il piano di calpestio. Una sorta di grotta, con umidità da paura e zero servizi. Questa l’abitazione fortuita, da tempo, di un anziano andriese, uno di quegli invisibili di cui nessuno sa niente. Di cui molti preferiscono non sapere niente. Storie scomode da gestire e da risolvere. Uno di quegli uomini messi in croce dalla vita. Dalla solitudine, dall’indifferenza» -lo ha scritto il Sindaco di Andria in un post sulla pagina facebook.

«Il nostro settore socio-sanitario, con la discrezione e operosità di sempre, ha “curato” letteralmente in tutto la persona, l’uomo, il bisognevole. Andando ben oltre i propri compiti di ufficio e la stringente burocrazia. Anteponendo l’umanità ai freddi adempimenti.

Questa è una delle tantissime storie quotidiane. Quelle che non fanno like ma che raccontano la dignità di percorsi di sensibilità vera, vissuta sul campo della realtà.

Da ieri quel concittadino è in un “albergo a 5 stelle”, oserei dire. Una struttura consona alle sue necessità, in cui non credeva ci fosse possibilità per uno “ultimo” come lui. E invece ce l’abbiamo fatta, tutti insieme.

Ringrazio di cuore i nostri servizi sociali, preziosissimi e professionali. Grazie al nostro assessore alla persona Dora Conversano, che nel silenzio lavora per non lasciare indietro nessuno, ma davvero nessuno. E se in questo compito non dovessimo riuscire, me ne scuso sin d’ora. Andiamo avanti.