Continuano i controlli per la verifica del rispetto della normativa sul corretto svolgimento delle attività produttive a tutela del cittadino consumatore. La Polizia Locale ha controllato 10 attività di commercio ortofrutticolo a sede fissa e 2 attività svolte in forma itinerante. Sono state elevate n. 10 sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle norme in materia igienico sanitaria ai sensi del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana e n. 6 sanzioni per il mancato rispetto delle norme dettate dal Codice della Strada.

Si ricorda che l’interesse della norma è quello del rispetto del cosiddetto ordine alimentare, volto ad assicurare al consumatore che la sostanza alimentare giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte per la sua natura.

Inoltre, durante il controllo del territorio, La Polizia Locale ha operato un sequestro preventivo, convalidato dalla Procura della Repubblica presso Tribunale, di un capannone edile per violazioni al D.P.R. 380/2001.