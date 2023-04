«Questo Assessore, in concomitanza dello svolgimento del mercato settimanale,

coincidente con la festa dell’Angelo (Lunedì di Pasquetta), che rappresenta da sempre una

giornata di condivisione familiare spesso trascorsa con gite fuori porta, ha personalmente

assunto l’iniziativa, per le vie brevi, invitando le Associazioni ad una riflessione, sulla

opportunità di svolgere il mercato settimanale nella giornata festiva, pronto a recepire

eventuali e diverse esigenze» – ha comunicato l’assessore alle radici, Cesareo Troia.

«In tale occasione è bene ricordare che in altre circostanze le stesse associazioni

intimarono all’Amministrazione di osservare il regolamento regionale che non consente lo

slittamento in altra giornata, pur in presenza di un giorno festivo, per evitare precedenti.

Nell’ottica della piena collaborazione, avendo ricevuto successivamente una nota

PEC per conto di quattro sigle sindacali che, accettando tale disponibilità, chiedono lo

slittamento dello stesso in altra data e precisamente al martedì 11 aprile, questa

amministrazione comunica, lo svolgimento del mercato settimanale nella data concordata».