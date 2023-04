Numerose sono state le iniziative e i momenti che hanno visto coinvolto l’I.C. Don Bosco-Manzoni in occasione della “Giornata sulla consapevolezza dell’autismo” promossa dall’ONU nel 2007 al fine di contrastare la discriminazione e l’isolamento che spesso vivono le persone autistiche e i loro familiari. L’I.C. si è tinto di blu in diversi momenti per sensibilizzare e far riflettere sia in ogni classe e sia in momenti specifici a partire da:

VENERDÌ 31 MARZO la comunità della scuola secondaria Manzoni ha portato, attraverso l’arte, la musica e la poesia a far riflettere gli studenti mediante l’evento “UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO” Il titolo trae spunto dall’inedito inno all’inclusione, frutto di un laboratorio musicale curato dal Dipartimento di sostegno ed eseguito dal coro diretto dalla professoressa Vetrano. Letture di poesie e pensieri personali sono stati

condivisi dagli studenti di I-II e III media sotto la luce virtuale delle lampadine di sale realizzate dai ragazzi con l’obiettivo di accendere una luce di riflessione sulla complessità e sulla ricchezza della diversità.

LUNEDÌ 3 APRILE la scuola dell’infanzia ha visto la partecipazione attiva delle docenti che attraverso la drammatizzazione della storia “Il pentolino di Antonino” hanno coinvolto i piccoli sui temi dell’accoglienza e della diversità.

MARTEDÌ 4 APRILE particolarmente sentita è stata l’iniziativa “INSIEME PER L’INCLUSIONE” tenutasi nel plesso “Padre Pio – Rodari” che ha coinvolto oltre l’intera comunità del Comprensivo, le istituzioni e il comitato di mamme “#IoCiSto”. Tema dell’iniziativa: l’INCLUSIONE praticata nella quotidianità. Il tutto è nato dalla ferma convinzione che è urgente e necessario aumentare la consapevolezza di quanto possa essere difficoltosa la quotidianità di una famiglia con un figlio con lo spettro autistico e cosa si potrebbe

fare per supportarla. Concentrati e impegnati a garantire l’inclusione degli alunni con spettro autistico all’interno del contesto scolastico, può succedere di perdere di vista le difficoltà di inclusione che gli stessi alunni e le loro famiglie incontrano nei contesti extrascolastici. Cosa fare allora? Grande è stato l’interesse

e la partecipazione, la sinergia che si è sprigionata ha coinvolto tutti i partecipanti. Infatti l’iniziativa è stata utile anche per una raccolta di risorse economiche e umane da destinare al comitato #IoCiSto: sono stati acquistati n. 115 manufatti per sostenere le attività da svolgere e alcuni dei presenti hanno dato la disponibilità per attività di volontariato presso il comitato.