Lecce ha uno dei migliori ostelli del mondo e a gestirlo è l’andriese Walter Sgaramella. Ad annunciarlo è stato “Hostelworld” negli scorsi giorni a seguito di una classifica che ogni anno il portale irlandese stila premiando le strutture alberghiere in base a cinque categorie: Community Champion (campione di comunità),The Eco Warrior (guerrieri dell’ecologia) New kid on the block (nuovo ostello) People Person (campione di socialità) e Digital Nomad (nomadi digitali).

25 in totale le strutture selezionate, 5 per ogni categoria, tra queste, quest’anno anche un ostello leccese, “Urban Oasis” selezionato nel gruppo “Community champion”.

Una struttura impegnata nel sociale fin dal 2017, così come sottolineato da uno dei fondatori, l’andriese Walter Sgaramella: «Nel 2022 abbiamo fatto un accordo con i volontari della Comunità Emmanuel di Lecce che distribuisce, attraverso l’Emporio della solidarietà, cibo e beni di prima necessità alle famiglie che vivono in povertà residenti nell’area del capoluogo Salentino».

Il portale ha lanciato, lo scorso 3 aprile, la votazione finale per decretare il vincitore di ogni categoria.

La votazione si chiuderà il 14 aprile. L’ostello vincente si aggiudicherà l’Extraordinary HOSCARs Awards 2023, premio che sarà consegnato nella convention mondiale di Hostelworld il prossimo autunno a Copenaghen.

«È un grandissimo risultato per noi esser stati selezionati tra i 25 migliori al mondo, siamo al settimo cielo. Gli altri ostelli finalisti sono realtà grandi e storiche…fra tanti colossi brasiliani, olandesi, americani, asiatici e anche milanesi ci siamo anche noi. Cercheremo di portarci a casa il premio»- ha sottolineato Walter Sgaramella.

«Confidiamo nell’aiuto di Andria, la nostra città» – queste le parole dell’andriese. Per votare l’ “Urban Oasis” è possibile cliccare sul link. Votando, si partecipa anche all’estrazione di un voucher di 250€ da spendere negli ostelli di tutto il mondo.

Per votare: https://global.hostelworld.com/hoscars