«Stamattina (ieri ndr) sono state aperte due nuove stazioni ferroviarie: una ad Andria e l’altra denominata Corato sud. Dalle 6 sono ripartiti i treni che viaggiano sui binari che collegano queste stazioni. Binari che finalmente sono diventati due. Un obiettivo che tutti attendevamo da tempo ma a cui oggi purtroppo non possiamo partecipare con gioia». Le parole contenute in un post facebook di ieri sera di Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente nazionale ANCI che torna sulla tragedia ferroviaria del 12 luglio 2016.

«Perché su quel treno ci sono, insieme ai pendolari che torneranno a viaggiare su quella tratta, anche le storie, i ricordi e i volti di quei cittadini che oltre sette anni fa persero la vita nella strage ferroviaria tra Andria e Corato che noi tutti ricordiamo – spiega ancora Decaro – La vita però ci impone di andare avanti, anche in presenza di un dolore così immenso, perché tanti studenti e lavoratori devono tornare a spostarsi, perché i cittadini hanno diritto ad avere infrastrutture sicure e perché onorare le vittime di quella strage significa anche creare le condizioni perché non accada più. Oggi è una giornata importante per la nostra terra e su quel treno idealmente ci siamo tutti per abbracciare i parenti delle vittime di quel terribile incidente e per ricordare che nessuno di noi dimenticherà mai la giornata del 12 luglio 2016».