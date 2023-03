«Ecco le tabelle con orari e tragitti delle circolari che dal 3 aprile si muoveranno fra la stazione di Andria Sud e Largo Ceruti». Sono linee sperimentali, spiega l’Assessore alla mobilità Pasquale Colasuonno in una nota, «messe a punto assieme all’Ass. Losappio, Asa, Ferrotramviaria e gli uffici comunali competenti, per agevolare gli spostamenti dell’utenza fra i due snodi cittadini».

«Fra lavori d’interramento e nuove aperture, fra cui questa di Andria Sud, importantissima, la mobilità ad Andria è in continuo divenire, come una tela di Penelope continuamente da tessere, disfare e rifare – spiega ancora Colasuonno – Se però il lavoro è funzionale per arginare i disagi di traffico e pendolari, in attesa delle soluzioni definitive, allora è un piacere farlo. Per adesso è tutto, in attesa di lunedì 3 aprile».

