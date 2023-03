E’ arrivato nella tarda mattinata di oggi l’ok da parte della giunta comunale andriese al progetto di nuova viabilità temporanea tra via Barletta e via Vecchia Barletta per consentire la prosecuzione dei lavori di interramento della ferrovia con l’abbattimento definitivo dei passaggi a livello. Un progetto che sconta inevitabilmente la compresenza con il mercato ortofrutticolo che sarà leggermente ridimensionato per consentire il transito delle vetture e la creazione di una grande rotatoria al termine di via Lissa per lo smistamento del traffico veicolare anche su via Martiri di Belfiore. Una soluzione temporanea, proposta dall’appaltatore dei lavori, che sarà posta in essere nelle prossime settimane per consentire di proseguire con la chiusura dei passaggi a livello dove c’è ancora del lavoro da fare per lo spostamento dei sottoservizi.

La rotatoria ricalcherà quella già presente attualmente nei pressi della villa comunale ma il provvedimento, approvato oggi in giunta ed a firma degli assessori Curcuruto, Loconte, Colasuonno e Troia, è un chiaro segnale di come i lavori debbano ulteriormente accelerare in vista della naturale scadenza del termine iniziale del cronoprogramma e cioè 214 giorni. Siamo, infatti, alla vigilia del primo anno di avvio ufficiale delle lavorazioni per l’interramento e la sensazione è che si dovrà ancora correre molto più veloce per rispettare l’importante scadenza di fine anno imposta dal finanziamento dell’Unione Europea. Una richiesta fatta anche dalla Regione Puglia che ha espresso forte preoccupazione per il ritardo in cui versa il cantiere. Tra le altre cose nella delibera approvata oggi dalla giunta comunale si conviene come ci sia il rischio di perdere il finanziamento complessivo dell’opera in caso di sforamento del termine del 31 dicembre prossimo.

Tra i nodi più grandi c’è comunque quello dello spostamento del mercato ortofrutticolo nella zona Pip, opera per la quale sono stati affidati definitivamente i lavori a Ferrotramviaria ed al Consorzio Integra che sta svolgendo le opere di interramento. Lavori che dovrebbero entrare nel vivo a breve dopo aver espletato tutte le procedure burocratiche preliminari sul terreno assegnato dal Comune di Andria. Si comincerà con la recinzione dell’intera area e successivamente con lo spostamento degli ulivi prima di iniziare materialmente con le lavorazioni per la nuova struttura.