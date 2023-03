Accoglienza come una dimensione fondamentale dell’essere umano. Sono stati cinque giorni di importanti e qualificati approfondimenti, su di un tema di strettissima attualità, presso la “Cattedra dell’Accoglienza” Fraterna Domus a Roma. Caritas, Sant’Egidio, Migrantes e tanti altri importanti enti a livello nazionale con ispirazione cristiana tra cui le Misericordie d’Italia rappresentate da Gianfranco Gilardi Presidente della Federazione delle Misericordie di Puglia nonché consigliere nazionale, delegato del Presidente Nazionale Domenico Giani.

«Un momento intenso di formazione e confronto – ha spiegato Gianfranco Gilardi – impreziosito dalla presenza di relatori di caratura internazionale ma soprattutto dalla presenza anche di Papa Francesco. Un momento in cui sono stati trattati tutti i profili antropologici ed etici dell’accoglienza ma anche i profili religiosi e le principali sfide giuridico economiche del sistema accoglienza».

Oltre all’udienza privata, particolarmente emozionante con Papa Francesco, di rilievo anche le relazioni del Cardinale Pietro Parolin nonché del Prof. Vincenzo Buonomo Rettore della Pontificia Università Lateranense. Poi tanti docenti dell’Università Gregoriana, della Pontificia Università Urbaniana, del Pontificio Ateneo S.Anselmo e dell’Università di Milano ma anche gli importanti contributi della Fondazione delle Chiese Evangeliche, della Comunità di Sant’Egidio e di Fondazione Migrantes con la presenza, tra gli altri, del presidente e Vescovo di Ferrara Mons. Giancarlo Perego.

«Spazio anche all’esperienza delle Misericordie nel campo dell’accoglienza – ha spiegato Gianfranco Gilardi – un’esperienza ormai storica e che rientra nei principi cardine del nostro movimento. Accogliere per donarsi al prossimo. Ho potuto portare anche l’esperienza consolidata delle Misericordie pugliesi e di Federazione Puglia a partire dall’emergenza Albania del 1992 sino ai giorni nostri con i CAS e soprattutto nelle foresterie degli insediamenti per migranti come anche i centri di Rignano Garganico e Borgo Mezzanone. Il progetto della “Cattedra” è davvero un punto importante di condivisione che potrà esser allargato anche ad altre tematiche come per esempio quella dei giovani e del pellegrinaggio».