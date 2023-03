«Anche oggi ci siamo svegliati con un’altra bella sorpresa. Qualche buontempone (per non dire idiota) ha pensato bene di riempire la fontana ornamentale di P.zza Vittorio Emanuele di detersivo, con il risultato visibile nella foto. A pensare che solo una settimana fa la fontana era stata integralmente ripristinata». A scriverlo in una nota è l’assessore all’Ambiente di Andria, Savino Losappio.

«Altri costi insensati per la città, altro denaro pubblico utilizzato per rimediare all’ennesimo atto di disprezzo verso un bene comune. Nel frattempo sono in corso indagini per individuare i responsabili, anche con l’ausilio delle immagini acquisite dalle telecamere di videosorveglianza. Saremo intransigenti, davvero non se ne può più».