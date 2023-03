«Grazie all’impegno della Regione Puglia il nuovo ospedale del nord barese si farà. Il nuovo presidio sorgerà a Bisceglie e sarà un punto di riferimento per un’area vastissima compresa tra due province». Così il presidente del gruppo Pd, Filippo Caracciolo. «La giunta Regionale – spiega Caracciolo – ha approvato la delibera con la quale vengono stanziati i 9 milioni e 625mila euro necessari a far partire le gare di progettazione per la costruzione del nuovo ospedale. La struttura – prosegue il presidente del gruppo Pd – metterà 250 posti letto a disposizione di un bacino d’utenza di 300mila abitanti compreso tra la provincia Bat e quella di Bari».

«Ringrazio il presidente Michele Emiliano e l’assessore alla Sanità Rocco Palese per l’impegno profuso. Monitorerò tutto l’iter che porterà alla realizzazione della struttura. La mia attenzione – aggiunge Caracciolo – è altissima anche per quel che riguarda l’ospedale di Andria. Ho convocato per giovedì 13 aprile una audizione in terza commissione in merito alla costruzione del nuovo ospedale ed in particolare alla verifica da parte di Asset con i progettisti incaricati dalla Asl circa i rilievi evidenziati”. Saranno presenti l’assessore alla sanità Rocco Palese, il direttore dipartimento promozione della salute Vito Montanaro, il direttore generale della Asl Bt Tiziana Dimatteo, il responsabile unico del procedimento Carlo Ieva, il direttore generale dei Asset Puglia Elio Sannicandro e il sindaco di Andria Giovanna Bruno».

«I territori della Bat e del nord barese – conclude Caracciolo – non possono più aspettare».