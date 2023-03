Il 24 e 25 Marzo l’assessore Viviana Di Leo ha rappresentato la nostra città alla XII Assemblea Nazionale Anci Giovani che si è tenuta a Treviso con oltre 800 amministratori provenienti da tutta Italia.

Sono stati due giorni intensi di utili confronti e spunti di riflessione. Nei vari panel si sono susseguiti circa 40 ospiti istituzionali e testimonianze importanti.

A conclusione dell’evento, il Presidente Anci e Sindaco di Bari Antonio Decaro con il Presidente Anci Giovani Luca Baroncini ha consegnato l’attestato di partecipazione e merito del ForsAM X, il corso specialistico in amministrazione municipale per il quale l’assessore Di Leo è stata selezionata insieme ad altri 32 giovani amministratori circa un anno fa.

Come comunità politica, ma soprattutto come comunità cittadina non possiamo che essere orgogliosi di una nuova classe di amministratori che sta crescendo e sul quale questa amministrazione in primis ha scommesso.

Facciamo le nostre congratulazioni all’assessore al Futuro Viviana Di Leo, ancor più certi del valido contributo che potrà dare con competenza e preparazione a questa città.