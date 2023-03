Un tour nella BAT per scoprire i centri di eccellenza ed i progetti nel campo delle disabilità. E’ già da qualche giorno in Puglia la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli oggi impegnata nella sesta provincia pugliese tra incontri istituzionali e visite nei luoghi in cui si opera attivamente. Come per esempio all’interno del Presidio di Riabilitazione “Quarto di Palo e Mons. Di Donna” ad Andria dove la ministra è giunta in mattinata per incontrare da vicino tutto il calore ed il colore dei piccoli e grandi ospiti della struttura dei Padri Trinitari.

Il tour per l’Italia della ministra prosegue per accogliere anche le tante richieste che arrivano dal mondo delle disabilità. Anche perché il 2 aprile si celebra la giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo e la ricorrenza non può che richiamare ancor di più verso l’attenzione ai diritti delle persone che necessitano di un supporto non solo terapeutico ma anche spirituale e morale. Tra le altre cose il Governo sta già lavorando a passi spediti verso una maggiore regolamentazione del settore.

Tante le attività svolte nel Presidio riabilitativo andriese mostrate alla ministra con il solito coinvolgente entusiasmo dei ragazzi. Un momento anche per parlare dei livelli essenziali delle prestazioni su cui il Governo si sta muovendo anche in vista dei passaggi successivi della cosiddetta Autonomia Differenziata.

