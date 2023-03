Ci sono gli spaghetti al pomodoro speziato ai frutti di mare, primo piatto servito alla giuria da parte dello chef inglese Josè Martins, ma c’è anche il dessert caprese direttamente dall’Olanda, o i vermicelli di sedano su noci biologiche dell’unica donna chef in gara, Alice Lacave, dalla Francia. Ci sono anche gli chef italiani sino ad arrivare al concorrente turco, unico non europeo. Comune denominatore è l’Olio d’Oliva Extravergine e la competizione in cui i dieci giovani chef provenienti da tutto l’euromediterraneo sono in gara e cioè Qoco. Edizione 2023 giunta al suo culmine con la sfida che decreterà il vincitore della XV^ kermesse internazionale sull’olio extravergine d’oliva.

Dopo dieci anni è tornato un concorso che nel tempo ha permesso di rendere omaggio all’oro verde della terra di Puglia. A promuoverlo ci ha pensato il Comune di Andria in sinergia con la Regione Puglia, l’organizzazione tecnica affidata all’Associazione Nazionale Città dell’Olio e la collaborazione di altri enti come Slow Food e Strada Città dell’Olio. Di particolare rilievo anche l’alto patrocinio del Consiglio Olivicolo Internazionale.

A decretare il vincitore ci penserà una giuria altamente qualificata tra chef stellati e giornalisti di settore. A presiedere la giuria del Concorso c’è uno storico presidente e cioè Alfonso Jaccarino già ambasciatore della cucina mediterranea nel mondo.